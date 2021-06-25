Halime 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 4 gün önce bir otomobilin çarptığı 20 yaşındaki Halime Kaya ağır yaralandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen genç kız hayatını kaybetti. 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç kızın cenazesi Bitez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
■ ADEM ÜLKER
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