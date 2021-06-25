  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Halime 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Halime 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

25.6.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 4 gün önce bir otomobilin çarptığı 20 yaşındaki Halime Kaya ağır yaralandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen genç kız hayatını kaybetti. 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç kızın cenazesi Bitez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Halime 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.