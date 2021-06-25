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Muğla açıklarında deprem

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Muğla'da deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi. AFAD saat:12:21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.

25.06.2021, 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 12:54