Son dakika... Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılab açıklamada "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat:12:21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.
Açıklamada "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
Muğla açıklarında deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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