  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla açıklarında deprem

açıklarında deprem

'dan gelen son dakika bilgisine göre 'da deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın ilçesi açıklarında meydana geldiği bildirildi. AFAD saat:12:21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.

Muğla açıklarında deprem

25.06.2021, 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 12:54

Son dakika... Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılab açıklamada "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat:12:21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.

Açıklamada "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla açıklarında deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.