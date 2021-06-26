Aşırı sürat faciası

FETHİYE'NİN Çırpı Kavşağı'nda Gürsoy Dönmez'in kullandığı otomobil ile Halil Can Çakal'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Savaş alanına dönen kaza yerinde Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova olay yerinde, Zubeyda Bororova da hastanede hayatını kaybetti. ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

FECİ kaza, Fethiye-Antalya Karayolu üzerindeki Çırpı Kavşağı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Gürsoy Dönmez'in kullandığı otomobil ile Halil Can Çakal idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Hurdaya dönen otomobillerden yaralılar güçlükle çıkartıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

SAĞLIK ekipleri, otomobil içinde sıkışan Samara Akmatbekova ile olay esnasında araçtan yola fırlayan Atlan Küçükkaplama'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır Yaralılardan Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ve Zubeyda Bororova ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Bororova da hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bororova ve Akmatbekova'nın Özbek asıllı oldukları ve Fethiye'de yaşadıkları öğrenildi.



Murat YALÇIN