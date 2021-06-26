Marmaris Bozburun yolunda Emniyet Trafik ekipleri ile müşterek yürütülen denetimlerde ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme gibi ihlaller hem havadan helikopter ile hem karadan denetlendi.
Denetim sonucu 9 sürücüye toplam Bin 374 TL cezai işlem uygulandı.
Jandarmadan havadan ve karadan trafik denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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