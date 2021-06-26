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Haberler Muğla Muğla Dalaman'da bir yangın daha!

'da bir yangın daha!

'nın ilçesinde dün çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı.Yangın nedeniyle Dalaman ilçe merkezi duman altında kalırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla Dalaman'da bir yangın daha!
İHA

26.06.2021, 15:19

Dalaman'da dün kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndürülürken, bugün kağıt fabrikasının bulunduğu alandan yeniden dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilirken, yangının rüzgarında etkisi ile büyümesinden korkuluyor.

Yangın nedeniyle Dalaman ilçe merkezi duman altında kalırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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