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Haberler Muğla D&R’ın Muğla açılışında İclal Aydın’a yoğun ilgi

D&R’ın açılışında ’a yoğun ilgi

D&R’ın Muğla açılışında İclal Aydın’a yoğun ilgi

27.6.2021

TÜRKİYE'NİN en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R'ın 206'ncı mağazası Muğla Rüya Park AVM'de İclal Aydın'ın ilk imza günüyle kapılarını açtı. Açılışa D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, Genel Müdür Yardımcısı Sedat Öztürk, Pazarlama Direktörü Şule Çalışkan ve Kurumsal İletişim ve Reklam Satış Direktörü Nalan Demircioğlu Yavuz da katıldı. Oyuncu ve yazar İclal Aydın, açılışta yeni kitabı "Söylenmemiş Sözler"i ilk kez imzaladı. ■ ADEM ÜLKER
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