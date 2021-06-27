Kayalıklardan denize çakılan genç hastanede kurtarılamadı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde arkadaşlarıyla Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'na giden Doruk Özkaya (27), kayalıklarda gezerken dengesini kaybetti ve denize düştü. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botuyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Özkaya'ya ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra bota alınan Özkaya, Ölüdeniz Mahallesi'nde bekleyen ambulansa ulaştırıldı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özkaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

■ MURAT YALÇIN