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Haberler Muğla Marmaris'te 2 milyon liralık tekne küle döndü

Marmaris'te 2 milyon liralık tekne küle döndü

'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 2 milyon liralık tekne yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek için kepçe operatörü denizden su alıp teknenin üzerine döktü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Marmaris'te 2 milyon liralık tekne küle döndü
İHA

27.06.2021, 11:16

Yangın, Bozburun Mahallesi'nde dünyaca ünlü bir yat firmasının çekek alanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Diğer teknelere sıçramadan söndürülen yangında değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenilen tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralananın olmaması tek teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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