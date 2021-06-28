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Haberler Muğla Fethiye’de 120 kaçak göçmen tekneye biner binmez yakalandı

’de 120 kaçak göçmen tekneye biner binmez yakalandı

'nın ilçesinde yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışan 120 kaçak göçmen bindikleri teknede yakalandı. Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Fethiye’de 120 kaçak göçmen tekneye biner binmez yakalandı
İHA

28.06.2021, 14:56

Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi'nden bir grup göçmenin yurt dışına kaçacağı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karakum Koyu'nda bir tekneye binen 90 Afgan, 16 Irak, 12 İran, 1 Pakistan ve 1 Yemen uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler işlemleri için İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.



Öte yandan, organizatörlerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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