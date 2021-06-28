Fethiye’de 120 kaçak göçmen tekneye biner binmez yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi'nden bir grup göçmenin yurt dışına kaçacağı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karakum Koyu'nda bir tekneye binen 90 Afgan, 16 Irak, 12 İran, 1 Pakistan ve 1 Yemen uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler işlemleri için İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.





Öte yandan, organizatörlerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.