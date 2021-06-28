Marmaris’in ciğerleri yandı

Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dün sabah saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Muğla ve çevre illerden 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Bölgedeki bir otelin personel lojmanı ile polis lojmanı tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangında dumandan zehirlendiği için baygınlık geçiren orman işçisi 35 yaşındaki Görkem Hasdemir, alevlerin içinde kalarak şehit düştü. Hasdemir, alevlere ilk müdahale eden 6 kişilik ekipteydi. Rüzgarın ters dönmesiyle bir anda alevlerin arasında kalan ekipten 5 kişi kaçmayı başarırken, Hasdemir ise kurtulamadı.



BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Evli ve 2 çocuk babası olan Hasdemir'in şehit haberi Köyceğiz'de yaşayan ailesini yasa boğdu. Hasdemir, 10 yıldır Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın söndürme işçisi olarak görev yapıyordu. Yangın sırasında motosikletli polis timinde görevli bir polis memuru da hafif yaralandı. Zaman zaman tekrar şiddetlenen yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Ortaya çeşitli spekülasyonlar atıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Otel yapılacak gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri bir şehidimizin olduğu bugünde Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız" diye konuştu.





DENİZLİ'DE 5 HEKTAR YANDI

Öte yandan, Denizli'de de dağlık ve engebeli arazide çıkan orman yangını, havadan ve karadan devam eden 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 3 ilden takviye helikopter sevk edilen yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alan küle döndü.





'ATES BİR DAHA DOKUNAMAZ'

ORMAN Genel Müdürlüğü, şehit düşen Görkem Hasdemir için taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" ifadelerine yer verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bakan Pakdemirli de, "Maalesef şehidimiz var. Şehidimiz Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanın cennet olsun şehidim" ifadelerini kullandı.





2 MILYONLUK TEKNE KÜL OLDU

MUĞLA Marmaris Bozburun Mahallesi'nde dünyaca ünlü bir yat firmasının çekek alanında bulunan bir yatta dün sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını diğer teknelere sıçramadan söndürdü. Bir kepçe operatörünün de denizden su taşıması yeterli olmadı ve değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenilen tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.





TURİSTLER ENDİŞELİ GÖZLERLE TAKİP ETTİ

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sadece turistlerin olduğu sahillerde bulunanlar da dehşeti yakından yaşadı. Denize giren turistler, hemen yanlarında başlayan yangını korkuyla izledi. Yangın söndürme helikopterleri denizden su alacağı için turistlerin denizden çıktığı görüldü.

Adem ÜLKER