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Oyuncu , hayatını kaybetti

'nın ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu (77), hayatını kaybetti.

Oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti
DHA

28.06.2021, 15:13 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021, 15:14

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

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