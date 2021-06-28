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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da orman yangını!

Son dakika: 'da orman yangını!

Son dakika haberi...'nın ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Son dakika: Muğla'da orman yangını!

28.06.2021, 15:26 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021, 16:26

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.



Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.



Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

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