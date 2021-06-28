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Haberler Muğla Yangına giden itfaiyeciler kaza yaptı: 5 yaralı

Yangına giden itfaiyeciler kaza yaptı: 5 yaralı

Yangına giden itfaiyeciler kaza yaptı: 5 yaralı

28.6.2021

MARMARİS'TE meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için Menteşe'den yola çıkan itfaiye aracıyla bir otomobil çarpıştı. Kazada itfaiye erleri Görkem Yener, Soner Girgin, Boran Başak ile otomobilde bulunan Ahmet Özgür S. ve Sertan Burak Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

FERDİ YAVUZ

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