Akşener Milas’a gitti vatandaş yine dayak yedi

Özcan, saldırı sonrası şikayetçi olurken, olay sırasında vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan videoda, Özcan'ın iki kişi tarafından elleri arkada bağlı şekilde götürüldüğü görüldü.

'ARA SOKAKTA DARP EDİLDİM'

Akşener'in Milas'taki esnaf ziyaretine katıldığını ve kendisine sadece, "Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz?" diye sorduğunu aktaran Can Özcan, bu sorunun ardından özel korumalar tarafından ara sokağa götürülerek darp edildiğini iddia etti. Darp raporu için gittiği hastanede açıklama yapan Özcan, "Meral hanımın yanına gittim. 'Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz. Siz böyle bir insan mısınız?' dedim. Halk olarak benim bunu sormaya hakkım var. Korumalar beni hırpaladı, ara sokağa götürüp darp ettiler. Anneme sövdüler, şerefsiz dediler. Çok zoruma gitti. 2 çocuk babasıyım ben. Arbedede bir polisin de dudağına vurdular. Polisler hemen beni olay yerinden uzaklaştırdı. Çarpıntım olduğu için hastaneye geldim. Göğüs bölgemde çizikler var. Sonuna kadar şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.





GAZETECİYİ DARP ETTİRMİŞTİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, geçtiğimiz günlerde kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görevini yerine getirerek görüntü almaya çalışan gazeteciyi korumalarına darp ettirmişti. Tartaklanan gazeteci hastanelik olmuştu.

VOLKAN YILDIZ