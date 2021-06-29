Haberler Muğla Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü Yusuf Acar, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. 64 yaşındaki Acar, kaskı takılı olmasına rağmen başına ağır darbe aldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ercüment Uçaklı ise gözaltına alındı.

DHA 29.06.2021, 17:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 17:52