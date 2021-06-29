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Haberler Muğla Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'nın ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü , çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. 64 yaşındaki Acar, kaskı takılı olmasına rağmen başına ağır darbe aldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
DHA

29.06.2021, 17:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 17:52

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Yunus Büyükkuşoğlu İlkokulu kavşağında meydana geldi. Muğla'dan Bodrum yönüne giden Ercüment Uçaklı yönetimindeki 34 VH 8441 plakalı otomobille Yusuf Acar idaresindeki 48 BH 357 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, evli ve 3 çocuk babası 64 yaşındaki Yusuf Acar, kaskı takılı olmasına rağmen başına darbe aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk incelemede Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Dereköy Mahallesi'nde çiftçilik yaptığı öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücü Ercüment Uçaklı'yı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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