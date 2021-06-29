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Haberler Muğla Fethiye'de 120 kaçak göçmen yakalandı

'de 120 kaçak göçmen yakalandı

'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 kaçak göçmen, ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye'de 120 kaçak göçmen yakalandı
DHA

29.06.2021, 21:46 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 21:47

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 02.25 sıralarında Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli yolcu motoru olduğunu tespit etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, yolcu motorunu durdurarak içerisindeki 120 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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