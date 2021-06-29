Kuşadası’nda Günel’in dostlarına yasak yok

İlçede bazı inşaat firmaları valilikler tarafından 15 Haziran'a ertelenen yasağa uyarken, belediye yönetimine yakın olan isimlere ait şirketlerin ise faaliyetlerine aynen devam ettiği belirlendi.

İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR

Kuşadası'nda yasağı çiğneyen firmalar arasında en büyük tepkiyi, Yılancıburnu'da 3. Derece sit alanı üzerinde zeytin ağaçlarını keserek inşaata başlayan TNR İnşaat çekti. Belediye Başkanı Ömer Günel'e yakınlığı ile bilinen Hakan Tanır'a ait firmanın, turizm faaliyetlerinin en

yoğun olduğu bölgede bile çalışma-lara ara vermeden devam etmesi tepkilere neden oldu. Hayatını Kuşadası'nda sürdüren şarkıcı Atilla Taş'ın bundan bir süre önce "Kuşa-dası müteahhitlerin elinde oyuncak olmuş" şeklindeki tweeti ile Türkiye gündemine taşıdığı sorunun, ilçenin pek çok köşesinde sürdüğü anlaşıl-dı. Kuşadası'nın vitrini olan Atatürk Bulvarı'nda Aydın Büyükşehir'e ait Tariş arsasında inşa edilen proje ile aynı bulvarda Süzgeç Yapı'nın inşa ettiği binada ara verilmeyen faaliyetler dikkat çekti. Aralarında Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan'a ait Kotan İnşaat'ın da bulunduğu pek çok şirketin ilçenin dört bir yanın-da yasak yokmuş gibi çalışmayı sürdürdüğü görülüyor.