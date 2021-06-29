  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kuşadası’nda Günel’in dostlarına yasak yok

Kuşadası’nda Günel’in dostlarına yasak yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm faaliyetlerinin zarar görmemesi amacıyla yürürlüğe koyduğu inşaat yasağı Kuşadası'na uğramadı

Kuşadası’nda Günel’in dostlarına yasak yok

29.6.2021

İlçede bazı inşaat firmaları valilikler tarafından 15 Haziran'a ertelenen yasağa uyarken, belediye yönetimine yakın olan isimlere ait şirketlerin ise faaliyetlerine aynen devam ettiği belirlendi.

İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR
Kuşadası'nda yasağı çiğneyen firmalar arasında en büyük tepkiyi, Yılancıburnu'da 3. Derece sit alanı üzerinde zeytin ağaçlarını keserek inşaata başlayan TNR İnşaat çekti. Belediye Başkanı Ömer Günel'e yakınlığı ile bilinen Hakan Tanır'a ait firmanın, turizm faaliyetlerinin en
yoğun olduğu bölgede bile çalışma-lara ara vermeden devam etmesi tepkilere neden oldu. Hayatını Kuşadası'nda sürdüren şarkıcı Atilla Taş'ın bundan bir süre önce "Kuşa-dası müteahhitlerin elinde oyuncak olmuş" şeklindeki tweeti ile Türkiye gündemine taşıdığı sorunun, ilçenin pek çok köşesinde sürdüğü anlaşıl-dı. Kuşadası'nın vitrini olan Atatürk Bulvarı'nda Aydın Büyükşehir'e ait Tariş arsasında inşa edilen proje ile aynı bulvarda Süzgeç Yapı'nın inşa ettiği binada ara verilmeyen faaliyetler dikkat çekti. Aralarında Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan'a ait Kotan İnşaat'ın da bulunduğu pek çok şirketin ilçenin dört bir yanın-da yasak yokmuş gibi çalışmayı sürdürdüğü görülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası’nda Günel’in dostlarına yasak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.