Yasağa uymayan inşaatlara mühür

TURİZM bölgelerinde inşaat yasaklarının başladığı 15 Haziran tarihinden bu yana denetimleri sıklaştıran Bodrum Belediyesi, kurallara uymayan inşaatları mühürlüyor. 15 Haziran'dan bu yana yapılan denetimler sonucunda 381 inşaat çalışması durdurulurken, ilgili firmalara 260 ceza kesilerek 27 şantiye mühürlendi.

CEZALAR ARTACAK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 427 TL olan inşaat yasağına uymama cezasını belediye meclisi gündemine getirip caydırıcı olması açısından daha da arttıra-caklarını söyledi. İnşaat firmalarının 15 aydır kesintisiz çalıştıklarına dik-kat çeken Aras, "Pandemide inşaat firmalarının işleri kısıtlanmadı, şantiyeler doluydu hatta sokağa çıkma yasağından muaftılar. Bıraksınlar şimdi 3 ay turizmciler, burada ya-şayan misafirler, vatandaşlar rahat etsin. İş makinele-ri, kamyonlar, hafriyat arabaları trafikten çekilsin" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ