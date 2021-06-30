Adliye binası yapılacak

SEYDİKEMER Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün, Seydikemer'e Adliye Binası kazandırma girişimleri olumlu sonuç verdi. Adalet Bakanlığı tarafından Seydikemer'e Adli Teşkilat Kurulması için gerekli çalışmaların yapılması için talimat verildi. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün Seydikemer'e verdiği müjdelere bir yenisi daha eklendi.

ANKARA'YA her gidişinde vatandaşların taleplerini ilgili Bakanlıklarla görüşen Başkan Otgöz, bu görüşmelerinin takibini de bire bir yapıyor. Seydikemer'de yaşayan vatandaşların Adliye Binası talebini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ileten Başkan Otgöz, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın girişimleri sonuç verdi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemede; Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki vatandaşlara hizmet veren Fethiye Adliye Binası'nın, her iki ilçenin nüfus yoğunluğu ve artan nüfus artışı göz önüne alındığında ihtiyacı karşılamada zorluk çektiği tespit edildi.

BAKANLIK TALİMAT VERDİ

Seydikemer'e Adli Teşkilat Kurulmasının uygun bulunduğuna dair ilgili makamlara talimat gönderen Adalet Bakanlığı bu yazısında "Seydikemer İlçesine adli teşkilat kurulması çalışması yapılması hususunda Bakanlık Makamınca talimat verilmiştir" dedi.