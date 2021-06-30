Caretta carettaların yuvası İztuzu Plajı

Dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağaların yavruları denizle buluşmaya devam ediyor. Kuluçka dönemlerini tamamlayarak kabuklarından kurtulan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Denize 5 ile 50 metre uzaklıktaki yuvalarından ayrılan yavrular, tilki, yengeç ve yırtıcı kuşlara yem olma riskine rağmen yaşam alanları suya doğru yola çıkıyor.



YUVA SAYISI 300'E ULAŞTI

SAHİLDE çalışma yürüten Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri tarafından 300 yuva tespit edildi. Gece boyunca nöbet tutan ekipler tespit ettikleri yuvaları koruma altına aldı. DEKAMER ekipleri deniz kaplumbağalarının bir yuvalama sezonunda birden fazla yuva yapabildiğini söyledi. Deniz kaplumbağalarının bir yuvaya ortalama 100 yumurta bıraktığı ve iki haftalık aralarla 2 ila 6 yuva yapabildiği biliniyor.