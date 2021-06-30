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Haberler Muğla Göçmenlere Yunan zulmü

Göçmenlere Yunan zulmü

ÇIRILÇIPLAK SOYULARAK sınırından ’ye gönderilen 42 göçmene Türk askeri sahip çıktı.

Göçmenlere Yunan zulmü

30.6.2021

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplamda 42 göçmenin, Edirne sınırında yakalandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Edirne Valiliği'nin talebi üzerine göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edildiği aktarıldı.

DÖVÜLEREK GERİ GÖNDERİLDİLER
Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmeyen göçmenlere sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetlerinin çıkarıldığı ve Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenildi. Bakanlık, göçmenlerin Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği bilgisini de paylaştı.

MUĞLA'DA 83 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 83 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yakaladığı 2 göçmen kaçakçısı ise emniyete teslim edildi.

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