Günübirlik tekne turları yoğun ilgi görüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerin gelmesiyle günübirlik tur tekneleri seferlerine başladı. Turistler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkardı. Marmaris Yat Limanı ve Saman İskelesi'ndeki boyları 11 ile 35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle sefere çıkmak üzere demir aldı. Bu yılın ilk konukları ise Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya'dan gelen öğrenci grupları ile İstanbul, Bursa'dan gelen tatilciler oldu.

KORSAN GEMİLERİ GEZİYOR

SAAT 10.30'da servislerle getirilen turistler gezi tekneleriyle mavi sulara açılıyor. Ortalama 7 saat süren turda turistler Bedir, Cennet ve Kumlubük adaları ile koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri geziyor. 'Korsan gemileri' konseptiyle tasarlanan günlük tur tekneleri ile mavi sulara açılan turistler çalan hareketli müzikler eşliğinde dans ediyor, çeşitli etkinliklerle keyif dolu anlar yaşıyor. Turistler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkarıyor. Tekne turuna katılanlar arasında bulunan, Bursa'dan tatile gelen Emre Dileraz, "Ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Gezi teknesiyle de ilk kez tura çıktık, çok mutluyum" dedi.



90 İLA 180 LİRA ARASINDA

ÖĞLE yemeği ve içecek dahil 7 saatlik tur için kişi başı 90 ile 180 lira arasında değişen fiyatlar ödeyen turistler, gittikleri koylarda cep telefonları ile manzarayı görüntüleyip, bol bol özçekim yapıyor.

FERDİ YAVUZ