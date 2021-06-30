‘Hedefimiz ar-ge üniversitesi olmak’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğundan hareketle Ocak 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm çalışmaların ve kazanımların değerlendirildiği; geleceğe dönük projelerin aktarıldığı 'Kazanımlar, Hedefler Sunumu'nun üçüncüsünü gerçekleştirdi.

GÜÇLÜ PROJELER

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Eğitim-Öğretim, Ar-Ge, Toplumla Etkileşim, Kurumsal Gelişim ve Hedefler başlıkları altında, belirlenen dönem içerisindeki tüm çalışmalarını değerlendirdi. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Ar-Ge Üniversitesi olmayı ana hedef olarak belirlediklerini; "Hazırlık ve Zeminin Oluşturulması", "Projelerin Hayata Geçirilmesi" fazlarını başarıyla tamamladıklarını, bir sonraki adım olan "Sektörel İş Birlikleri" fazını tamamlamak için ise sahada güçlü çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

TEKNOPARK ÇALIŞMALARI

Rektör Çiçek "Ar-Ge" başlığı altında Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığıyla uzaktan eğitim sürecinde elde edilen başarılardan, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm ile paralel ilerleyen eğitim öğretim faaliyetlerinden, Teknopark bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bölgeye ve ülkemize sunulan katkılardan, dış fon kaynaklı, TÜBİTAK ve 100/2000 Doktora Projelerinde elde edilen büyük atılımlardan ve pandemi süresince gerçekleştirilen hizmetlerden söz etti. Sunumunda tüm bu çalışmaların disiplinlerarası bir anlayışla gerçekleştirildiğini, daha güçlü projelerin ortaya çıkabilmesi için aynı anlayışla öğrencilerin de sürece dahil edildiğini bir kez daha vurgulayan Rektör Çiçek, MSKÜ'yü AR-GE Üniversitesi haline getirecek asıl gücün öğrenciler olduğunun altını çizdi.



KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

BİR kurumun ancak diğer kurumlarla kurduğu iş birlikleri kadar güçlü olabileceğini vurgulayan Rektör Çiçek, "Toplumla Etkileşim" başlığı altında ilide bulunan kurumlarla yapılan iş birliklerine ve üniversite tarafından çeşitli kurumların personellerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlere değindi.