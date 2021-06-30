Marmaris’te beş yıldızlı halk plajı açıldı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde 400 metre sahil uzunluğuna sahip, 7 bin metrekare alanda bin şezlong kapasiteli, 5 yıldızlı İçmeler Halk Plajı hizmete açıldı. Muğla'nın turistik Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi'nde kurulan 5 yıldızlı halk plajı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan tarafından hizmete açıldı.

Marmaris İçmeler Halk Plajı; 7 dekar alan üzerinde, 400 metre sahil uzunluğuna sahip ve 1000 şezlong kapasiteli. Plajdaki en geniş beton dolgu alanı olan helikopter pistinin de plaj olarak halkın hizmetine sunulması takdir topladı.

AKYAKA ORMAN KAMPI

ÇAM ağaçları arasında, kuş cıvıltıları ve muhteşem manzarası ile ziyaretçilerine eşsiz güzellikleriyle kucak açan, Akyaka merkeze yürüme mesafesinde bulunan Akyaka Orman Kampı, son yıllarda birçok kamp yeri arasında gözde bir konuma ulaştı. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Akyaka, doğa ve kamp severlerin de tercih ettiği bir konum haline geldi. Orman içerisinde Gökova Körfezi manzarasına sahip Akyaka Orman Kamp alanı doğal ve sakin bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenler için bulunmaz imkanlar sunuyor.

MAVİ YOLCULUK

1484 km'lik ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olan ilimiz, Ege ve Akdeniz'in mavi sularında tarih ve doğal güzellikler eşliğinde irili ufaklı sayısız koy ve adaları ile Mavi Yolculuğun da en önemli adresi. Mavi yolculuk ilimiz için Bodrum Guleti gibi geleneksel ahşap teknelerimizle özdeşleşmiş yegâne yüksek katma değerli yat turizmi aktivitesidir. Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koyları ile Cennet Adası, Yalıçiftlik, Bitez, Gümüşlük, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba açıkları mavi yolculuğa çıkmak isteyen yerli ve yabancı misafirler tarafından tercih ediliyor.

DALAMAN KÜKÜRTLÜ KAPLICALARI

DALAMAN'DA bulunan şifalı kükürt gölü olarak bilinen kükürt havuzlarından yıl boyu 28 derece sıcaklıkta doğal olarak çıkan kükürtlü su yürütülen projelerle turizme kazandırıldı. İçinde 17 farklı mineral barındıran kükürt havuzlarının sedef hastalığı, diz ve eklem ağrıları gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Tesis bünyesinde yer alan kükürtlü doğal su ve yosunla dolu olan göl havuzları yaz ve kış kullanım imkânı sunuyor.

SEYDİKEMER SÜT İHTİSAS OSB

İLİMİZDE tarım ve hayvancılığın daha da geliştirmesi amacıyla Seydikemer ilçemizde Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi başlatıldı. Yaklaşık 1.200 dekar alanda 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olması planlanan TDİ- OSB'de sanayi parsellerinde süt işleme tesisi, yem fabrikası, biyogaz tesisi, gübre fabrikası gibi sanayi işletmelerinin de yer alacağı TDİOSB Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onaylandı.