Son dakika edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü Heliport Sahasında kablolardan kaynaklı yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra teknik personellerde müdahalede bulundu. Yangından dolayı sistemsel sıkıntıların yaşandığı havalimanında dış hatlarda uçuşlara ara verildi. Uçakların uygun olan havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. Sistemdeki sıkıntıların giderilmesinin ardından uçuşların yeniden başlayacağı öğrenildi.Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi
Milas - Bodrum Havalimanı’nda yangın paniği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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