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Haberler Muğla Milas - Bodrum Havalimanı’nda yangın paniği

Milas - Bodrum Havalimanı’nda yangın paniği

Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar bölümünde yangın çıktı. Elektrik kablolarından kaynaklı olduğu iddia edilen yangında binanın büyük bir bölümü duman altında kaldı.

Milas - Bodrum Havalimanı’nda yangın paniği
İHA

30.06.2021, 13:32

Son dakika edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü Heliport Sahasında kablolardan kaynaklı yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra teknik personellerde müdahalede bulundu. Yangından dolayı sistemsel sıkıntıların yaşandığı havalimanında dış hatlarda uçuşlara ara verildi. Uçakların uygun olan havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. Sistemdeki sıkıntıların giderilmesinin ardından uçuşların yeniden başlayacağı öğrenildi.

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