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Haberler Muğla Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu

Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu

’nın ilçesinde mavi yolculuğa çıkan tur teknesi karaya oturdu. Yan yatan teknedeki turistler ve mürettebat kurtarıldı.

Milyon dolarlık tur teknesi karaya oturdu
İHA

30.06.2021, 22:37 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021, 22:38

Bodrum'da mavi yolculuğa çıkan 25 metrelik yelkenli tekne dönüş yolunda Gümbet haremtan koyunda karaya oturdu.

Bir andan yan yatan milyon dolarlık ahşap yatın içerisinde bulunan 4'dü çocuk 10 kişilik turist grubu ve 3 mürettebat için kurtarma çalışması başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma tura çıkanları kurtardı. Tekneyi kurtarmak çalışması başlatıldı.

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