Muğla merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli iki ilde yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Menteşe, Bodrum ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda av tüfeği ve mühimmat ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

■ FERDİ YAVUZ