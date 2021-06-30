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Haberler Muğla Muğla merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

30.6.2021

Muğla merkezli iki ilde yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Menteşe, Bodrum ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda av tüfeği ve mühimmat ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

■ FERDİ YAVUZ

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