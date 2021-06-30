Muğla merkezli iki ilde yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Menteşe, Bodrum ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda av tüfeği ve mühimmat ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
■ FERDİ YAVUZ
Muğla merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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