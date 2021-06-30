Muğla, zenginlikleriyle adeta cennetten bir köşeyi andırıyor

TARIMSAL ÜRÜNLER

VERİMLİ toprakları, ılıman iklimi ve tarımsal ürün çeşitliliğiyle de dikkat çeken Muğla, aynı zamanda Türkiye'de arıcılığın en önemli merkezlerinden. Örtü altı sebze üretiminde ve meyvecilikte önde gelen iller arasında bulunuyor. Zeytincilik il genelinde gelişmiş. Itri ve tıbbi aromatik bitki üretimi de son yıllarda oldukça gelişti. Su ürünleri yetiştiriciliğinin yüzde 40'ı ilimizde gerçekleştiriliyor. Muğla zeytin üretimi ile Türkiye'deki üretimin yaklaşık %10'unu karşılıyor. Özellikle memecik zeytini kalitesini ve lezzetini Avrupa Birliğinde coğrafi işaret alarak tescillemiştir. "Milas Zeytinyağının" Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alması bizler için mutluluk kaynağı oldu.

BİR diğer önemli tarımsal ürün çam balıdır. Ülkemizde çam balı üretiminde birinci sırada olan Muğla, dünyadaki üretimin yaklaşık % 80'ini karşılıyor. En uzun kıyı şeridine sahip Muğla, su ürünleri üretiminde de birinci sırada yer alıyor. Narenciye üretimi ile Muğla, Ege'nin en büyük narenciye üreticisidir. Badem, susam, börülce, barbunya gibi birçok üründe de ülkemizde söz sahibidir.

SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) kaliteli, yenilikçi, dinamik, toplumsal ve estetik duyarlılığı yüksek bir eğitimöğretim anlayışıyla kuruluşundan günümüze, ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer alma yolunda önemli adımlar atmakta. MSKÜ, çağın gereksinimlerine cevap veren akademik anlayışı, yenilikçi proje çalışmaları ve bilimsel faaliyetleriyle, geçmişte olduğu gibi bugün de araştırmacılara ve öğrencilere geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlayacak olanaklar sunuyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, ders dışı zamanlarında öğrenci topluluklarında faaliyet göstermekte; sempozyumlar, yarışmalar, geziler ve gösteriler organize etmekte; birçok bilimsel projede öğrenciler görev alabilmekte, alanlarıyla ilgili araştırma yapma imkânı bulabilmekte. Dış destekli fonlar ve TÜBİTAK proje başarıları sıralamalarında büyük başarılar elde eden MSKÜ'nün hedefi, bilim ve sanat dünyası için sürekli bir cazibe merkezi haline gelmek.

TEKNOPARK A.Ş.

2020 yılında hizmete giren Muğla Teknopark A.Ş. ile birlikte ilimizin lokomotif sektörlerinde yeni tekniklerin/ teknolojilerin araştırılması, üretimin daha fazla bilimsel çalışmalara dayandırılması, bilişim, teknoloji yatırım ve girişimciliğin desteklenmesi ve en önemlisi kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinin sağlanması hedefleniyor. Muğla Teknopark A.Ş. ortaklarının ve paydaşlarının desteğiyle önümüzdeki yıllarda hem girişimci sayısı, hem de sunulan hizmetlerin ve altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarıyla bölge ve ülkemiz ekonomisine, beşeri sermayeye ve ihracatına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

İLİMİZDE gelecek nesillere temiz hava, temiz toprak ve temiz su bırakma sorumluluğuyla Zirai İlaç ve Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Edilmesi Projesi hayata geçirildi. Proje ile ilimizde tarımsal üretim esnasında kullanılmakta olan ve ciddi bir çevre kirliliği oluşturan bitki koruma ürünleri ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının toplanması bu sayede toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflendi.