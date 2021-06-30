Peker’in suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

İSTANBUL'DA 2017'de işlenen bir cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda suç örgütü elebaşı Peker'le bağlantılı oldukları ve 2017'de işlenen bir cinayete karıştıkları iddia edilen zanlılardan aralarında avukat A.S'nin de bulunduğu 10'unu yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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