Saklıkent Kanyonu sezona hazır

BUZ gibi suyu, muhteşem doğası ve çeşitli spor aktiviteleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatan Saklıkent Kanyonu, 2021 yaz sezonuna hazır. Seydikemer ilçesinde bulunan Saklıkent Kanyonu normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

SEYDİKEMER Belediyesi tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle kanyonun girişinde ve içerisinde dezenfektan noktaları oluşturulup, kafe ve restoranlar dezenfekte edildi. Gelen ziyaretçilerin sosyal mesafe kurallarına uyması istenen tabelalar, kanyon içinde belirli yerlere asıldı. Ayrıca Saklıkent Kanyonuna gelip dinlenmek isteyen ve yöreye özgü tatların yer aldığı restaurant ve kafeler bir bir açıldı. Seydikemer Belediyesi Saklıkent'in çevresini güzelleştirme çalışması kapsamında kanyon girişine kırmızı kalp maketinden oluşan 'I Love Saklıkent' yazısı yaptırdı. Saklıkent Kanyonu'nun tanıtımına büyük katkısı olacağı düşünülen yazının önünde fotoğraf çektiren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Ülkecek zorlu bir süreçten geçtik. Biraz olsun rahat nefes almak isteyen, doğayla iç içe olmak isteyen herkesi Seydikemer'imizde bulunan Saklıkent Kanyonuna bekliyoruz" dedi.