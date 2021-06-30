Sanat ve bilim her yerde

Okul öncesinden lise öğrencilerine kadar her kademe öğrencilerle birlikte 7'den 70'e vatandaşlarında katılımlarının gerçekleşen Tübitak 4007 Milas Bilim Şenliği kapsamında Atapark meydanında oluşturulan atölyelerde çalışmalar tamamlandı.

40 ATÖLYE YAPILDI

Milas Bilim Şenliğinde; bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler, fizik, biyoloji, kimya, matematik ve teknoloji alanında kurulan atölyeleri ziyaret eden öğrenciler, hazırlanan projeler hakkında bilgi alarak atölye liderleri ve rehberler eşliğinde birebir çalışma yaptılar. TÜBİTAK 4007 Milas Bilim Şenliği'nde, bilimsel laboratuvar, sanatsal ve kültürel etkinlikler, fizik, biyoloji, kimya, matematik ve teknoloji alanında 40 atölye yer aldı. Etkinlikte 7 akademisyen konuşmacının katılımıyla konferans düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Bilim şenlikleri, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kitlelerine yaygınlaştırılması ve katılımcılara daha bilimsel bilgi ulaştırılması açısından bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla yaratılan şenliklerdir" dedi.



YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYORLAR

MİLAS Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise, ilki düzenlenen Bilim Şenliği'nin açılışını gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Çocukları bilimsel düşünce ile yetiştirmenin önemine, bu tür şenliklerin öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesine vesile olduğuna değinen Kaymakam Böke, "Sevgili öğrenciler eminim ki proje çalışmalarınızın her biri ilerde başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır" dedi.