Seydikemer’e müjde

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Seydikemer'e yapılacak 100 konutun yeri kesinleşerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Seydikemer'in Menekşe Mahallesi'nde yapılacak TOKİ evleri için Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Resmi Gazete'den beklediğimiz müjdeyi aldık. Seydikemerlilere hayırlı olsun. En kısa sürede inşaatın başlaması için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.



MENEKŞE MAHALLESİ'NDE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında, Seydikemer İlçesine yapılacak olan 70 adet (2+1) ve 30 adet (3+1) olmak üzere toplamda 100 adet toplu konut için yer netleşti. Seydikemer ilçesinde bulunan bazı alanların orman sınırların dışına çıkartılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16'ncı maddesi gereğince karar verildiği Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli 31502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar, Seydikemer'de sevinçle karşılandı. Buna göre TOKİ evlerinin Seydikemer'in Menekşe Mahallesi'nde bulunan, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesinin mümkün olmayan alanda yapılması açıklandı. Seydikemerlilere müjdeyi veren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Seydikemer'de TOKİ için vatandaşlarımızın isteğini yerine getirdik. Daha önce canlı yayında TOKİ evlerinin kura çekilişini gerçekleştirmiştik. Bugün de 100 toplu konutun yapılacağı yer Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylandı. İnşallah en kısa zamanda inşaatın başlaması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Tüm Seydikemerlilere hayırlı olsun" dedi.



BAŞKAN OTGÖZ'DEN TEŞEKKÜR

TOKİ tarafından kurası çekilerek hak sahipleri belirlenen, 100 konutun yerinin netleşerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Başkan Otgöz; "TOKİ'nin Seydikemer'e kazandırılmasında büyük rolü olan; Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Sayın Yelda Erol Gökcan ve Sayın Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanımız Sayın Kadem Mete ve AK Parti Seydikemer İlçe Başkanımız Sayın Salih Gümüş'e teşekkür ederiz" dedi.