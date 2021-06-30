Undan ‘Muğla Simidi’ne dönüşümün hikâyesi

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) yeni ürünler için coğrafi işaret çalışmalarına ağırlık verdi. Ula Sarımsağı, Muğla Simidi ve Gökova Susamı için markalaşma sürecine giren MUTSO heyeti, bu kez, Muğla Simidi'nin hikâyesini kayıt altına aldı.

AŞAMALARINI ANLATTI

Meşhur Simit Fırını Güven Simit Fırıncısı'nda aynı zamanda Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı olan Güven Akarken ile görüşen MUTSO heyeti, Muğla Simidinin ayırt edici özelliklerini ve yapılış aşamalarını Akarken'den dinledi.

SICAK PEKMEZ

Muğla Simidi yapılırken öncelikle simit unu kullandıklarını ifade eden Başkan Akarken, hamura simit şeklinin verilmesinin ardından sıcak pekmeze batırıldığını kaydetti. Diğer simitler yapılırken pekmezin soğuk kullanıldığını, Muğla simidinin en önemli özelliğinin pekmezin sıcak olması ve susamın da önceden pekmeze batırılması olduğu bilgisini veren Başkan Akarken, hamurun hazırlanmasından, imalat sürecine, fırının olması gereken ısı derecesine kadar detayları paylaştı.



'BAŞARIYLA SONUÇLANACAK'



HER işte olduğu gibi Muğla Simidi yapımının da emek yoğun bir iş olduğuna dikkat çeken Başkan Akarken, Muğla Simidinin coğrafi işaret çalışmasının bir an önce başarıyla sonuçlanmasını ümit ettiklerini ifade etti.