Üretici pazarı her perşembe Oasis Bodrum’da

Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü öncülüğünde ve TARKO işbirliği ile Bodrum'un en doğal ve yöresel ürünleri her perşembe Oasis Bodrum'da yerini alacak. Üreticiden tüketiciye pazarda; sebze, meyve ve Bodrum'a özel yöresel ürünler en taze haliyle Oasis'te sunulacak. Bodrum'un yaşam merkezi Oasis Bodrum'da, İlçe Tarım Müdürlüğü ve TARKO işbirliği ile doğal ve yöresel ürünleri üreticiden direkt tüketiciyle buluşturmak amacı ile üretici pazarı başlıyor. Bodrum'un tamamen yöresel ürünlerinin yer aldığı, yerel üreticilerin yetiştirdiği ürünler tarladan en doğal hali ile Oasis'te tezgahlara taşınacak.

KÜLTÜREL ÜRÜNLER

Her perşembe Oasis Meydan'da kurulacak stantlarda; sebze ve meyve, kuru bakliyat, peynir çeşitleri, pekmez, sabun, bal, reçel, tarhana gibi Bodrum'un bereketli kültürel büyüsünü oluşturan tüm ürünler doğal beslenmek isteyen ve farklı tatlar arayan ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaretçiler açık havada pazar alışverişini keyifli bir hale getirerek Oasis bünyesindeki ünlü markaları, restoran ve cafeleri ziyaret edebilir, çocuklu ziyaretçiler alışveriş yaparken yeni açılan Walland Eğlence Merkezi'ne çocuklarını keyifli zaman geçirebilmesi için emanet edebilirler. Oasis Bodrum, yerli üreticiyi desteklemek ve ziyaretçilerin doğal ve katkısız ürünlerle buluşmasını sağlamak amacıyla farklı pazar kurguları ile çalışmalarına devam ediyor.



GENİŞLEYEN MARKA YELPAZESİ

Alışveriş ve sosyal yaşamın merkezi Oasis Bodrum, yenilenen yüzü ile marka karmasını genişletmeye devam ediyor. Büyük beden kadın giyim lideri Faik Sönmez, Bodrum'da ilk olarak Oasis'te hizmete açıldı. Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan, açık hava AVM'si olmasının getirdiği ferah yapısı ve geniş sosyal alanlarıyla sağlıklı ve hijyenik alışverişin adresi Oasis Bodrum, en son trendleri ve en canlı renkleri beden kaygısı olmadan sunan Faik Sönmez markasına ev sahipliği yapmaya başladı. 700 modeli aşan koleksiyonu ile yaşamın tüm alanlarında şıklık ve rahatlık sağlayan Faik Sönmez markası, açılışa özel kampanyaları ile ziyaretçilerini karşılıyor.