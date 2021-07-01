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Haberler Muğla Bodrum Marina’da aşı uygulamasına yoğun ilgi

Marina’da aşı uygulamasına yoğun ilgi

Bodrum Marina’da aşı uygulamasına yoğun ilgi

1.7.2021

AŞILAMA çalışmaları ülkenin dört bir yanında tüm hızıyla sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir marinada gerçekleştirilen aşı uygulaması büyük ilgi gördü. Marinada kurulan aşı uygulama noktasına gelip aşılarını yaptıranlar, sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Restoranda çalıştığını belirten Berk Soyal (19), aşı için hastane yerine marinadaki aşı uygulama merkezine başvurmalarının kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Şimdi aşı ayağımıza geldi, ben de bu fırsatı değerlendirdim ve aşımı oldum" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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