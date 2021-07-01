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Haberler Muğla Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

’nın İlçesinde telefonla aradıkları 1 kişiye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, “Adınız ’ye karıştı” diyerek evlerindeki altın ve paralarını alan 3 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon
İHA

01.07.2021, 21:12

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Foça Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki M.C.A'nın 40 Cumhuriyet altını ile 400 dolarının telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mağdur kişiyi "İsminiz FETÖ/PDY suç örgütüne karışmış" senaryosuyla kandıran şüphelilerin yakalanması için ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından ilçedeki 6 mahalleden 80 güvenlik kamerasının yaklaşık 250 saattik görüntüsü incelendi.

Titizlikle 3 gün boyunca süren incelemenin ardından, şüphelilerin T.Ç, SC, ile S.G. olduğunu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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