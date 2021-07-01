Haberler Muğla Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

Kendilerini 'Savcı' ve 'Polis' olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

Muğla’nın Fethiye İlçesinde telefonla aradıkları 1 kişiye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, “Adınız FETÖ ve PYD’ye karıştı” diyerek evlerindeki altın ve paralarını alan 3 şüpheli tutuklandı.