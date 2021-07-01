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'da pazarı pandemi değil sıcak boşalttı!

2021 yılının en sıcak gününün yaşandığı ’da hissedilen sıcak 40 derecenin üstüne çıktı. Kovid-19 salgın sürecinde bile daha fazla vatandaşın alışveriş yaptığı halk pazarı tarihinin en sakin günlerini yaşadı.

Muğla'da pazarı pandemi değil sıcak boşalttı!
İHA

01.07.2021, 16:15

Perşembe günleri Menteşe ilçesinde kurulan ve bölenin en büyük halk pazarı sıcak hava nedeniyle bomboş kaldı. Kovid-19 salgın sürecinde bile daha kalabalık olan halk pazarı tarihinin en sakin günlerini yaşadı.



Menteşe halk pazarına Muğla'nın yanı sıra Aydın ve Denizli illerinden de esnaf satış yapmak için gelirken, pandemi kısıtlamalarının kalktığı gün sıcak hava nedeniyle vatandaş pazara çıkmadı.



ÇOCUKLAR SU FISKİYESİNDE SERİNLEDİ
Menteşe Belediyesi tarafından Kurşunlu Camii meydanında yapılan düzenleme sonrası meydana yapılan su fıskiyesi gün boyu çocukların serinleme ve oyun alanı haline geldi. Sıcaktan bunalan çocuklar su fıskiyesinde uzun süre hem serinledi, hem de oynadı.

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