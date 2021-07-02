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Haberler Muğla Aşılamada rekor Muğla’nın

Aşılamada rekor ’nın

, nüfusunun yüzde 60’ı aşılanan ilk il olarak rekor kırdı

Aşılamada rekor Muğla’nın

2.7.2021

Muğla, 324 bin 905 kişiye birinci doz, 292 bin 83 kişiye de her iki doz aşı uygulanmasıyla nüfusunun yüzde 60'ı aşılanan ilk il oldu. Türkiye'de aşılama kampanyasındaki büyük atılım devam ediyor.

HIZLA DEVAM EDİYOR
Sağlık personelinin fedakar mücadelesiyle her geçen gün aşılanan kişi sayısında yeni rekor kırılıyor. Muğla'da 324 bin 905 kişiye sadece birinci doz, 292 bin 83 kişiye ise iki doz aşı uygulandı. Bu kapsamda Muğla, nüfusunun yüzde 60'ı aşılanan ilk il oldu. 12-18 Haziran haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı Muğla'da 26,38 olarak kayıtlara geçmişti. 19-25 Haziran haftasında ise 21,48 olarak hesaplandı. Böylece iki hafta arasındaki vaka farkı -4,90 oldu. Vaka değişim oranı ise yüzde 18,57 kayıtlara geçti.

■ ADEM ÜLKER

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