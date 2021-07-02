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’da 5 kiloluk denizanası sahile vurdu

’nın ilçesinde yaklaşık 5 kiloluk zehirli denizanası sahile vurdu. Denizanasına temas eden bir kişi yaralandı. Bir süre sonra kürekle denizden alınan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki denizanasının çöpe atıldığı bildirildi.

Bodrum’da 5 kiloluk denizanası sahile vurdu
İHA

02.07.2021, 14:07

İlçeye bağlı Torba Mahallesi sahilinde Bodrum Belediyesine ait Torba Kafe önünde, denizde sabah saatlerinde denizanası görüldü. Denizanasını fark eden vatandaşlar, endişeli gözlerle hayvanı izledi. Denizanasını almak için suya giren bir kafe çalışanının hayvanla temas edince yaralandığı öğrenildi. Bir süre sonra kürekle denizden alınan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki denizanasının çöpe atıldığı bildirildi.



Sabah saatlerinde suda bir canlı fark ettiklerini ifade eden Yılmaz Göl adlı vatandaş, "Yaklaşık yarım metre enindeydi. Kıyıya yaklaştığında denizanası olduğunu gördük. Mavi renkteydi. Torba Kafe'de çalışan bir genç hayvanı almak için suya girdi. 1 metre yaklaşınca ayağı yandı. Daha sonra kürekle denizden aldık. Gözlerime inanamadım, 5 kilo ağırlığındaydı. Ben hayatımdan bu kadar büyük bir denizanası görmedim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Bu denizanası bence Güllük Limanı'na gelen gemilere yapışıp gelmiştir. Buralarda daha önce görmedim" dedi.

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