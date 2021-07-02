  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla İki otomobilin yarışı bir genç cana mal oldu

İki otomobilin yarışı bir genç cana mal oldu

İki otomobilin yarışı bir genç cana mal oldu

2.7.2021

MUĞLA Fethiye'de iki otomobilin yarışı, bir gencin canına mal oldu. Kaza, Çamköy mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Bir başka otomobille yarıştığı öğrenilen Ramazan Hardıç'ın kullandığı 48 AFA 836 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Yusuf Duran'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin feci şekilde öldüğünü belirledi. Sürücü gözaltına alınırken, yarış yaptığı otomobilin sürücüsü de aranıyor.

■ MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki otomobilin yarışı bir genç cana mal oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.