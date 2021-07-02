İki otomobilin yarışı bir genç cana mal oldu

MUĞLA Fethiye'de iki otomobilin yarışı, bir gencin canına mal oldu. Kaza, Çamköy mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Bir başka otomobille yarıştığı öğrenilen Ramazan Hardıç'ın kullandığı 48 AFA 836 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Yusuf Duran'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin feci şekilde öldüğünü belirledi. Sürücü gözaltına alınırken, yarış yaptığı otomobilin sürücüsü de aranıyor.

■ MURAT YALÇIN