İngiltere ve Hollanda savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti

Marmara Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Donanması'na ait F805 borda numaralı savaş gemisi 'HNLMS Evertsen', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.