Motosiklet sürücüsü kamyon altında kaldı

MUĞLA Milas'taki kazada kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü. Kaza, Milas Selimiye yakınlarında dün sabah meydana geldi. Hüsamettin Y'nin kullandığı 48 KB 616 plakalı kamyon, Ali Uzun'un (56) kullandığı 48 LB 483 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Uzun, kaza yerinde hayatını kaybetti. Bir maden şirketinde şoför olan Uzun'un, işe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Uzun'un çalışma arkadaşları ve ailesi acı haberle kahrolurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

■ VOLKAN YILDIZ