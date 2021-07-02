MUĞLA Fethiye'de otomobille yabancıların bulunduğu cipin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, Ölüdeniz Oluklu mevkiinde yaşandı. Enes Ö'nün (22) kullandığı 54 BT 355 plakalı otomobil, ABD uyruklu Bredley Jordan (50) yönetimindeki 07 NZ 486 plakalı ciple çarpıştı. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Elif Çakaloğlu (22), Eray Öner (22), Şule Doğrul (22), Mashas Jordan (31), Majed Muhammmed (41), Ahmet Alarjani (19) yaralandı. Ambulanslarla hastanelere taşınan yaralılardan ikisinin durumu ağır.
■ ERDOĞAN CANKUŞ
Otomobil cipe çarptı 8 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.