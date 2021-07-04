Makas atan motosikletli feci şekilde öldü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, motosikletiyle otomobillerin arasında zikzak çizerek hız yapan 22 yaşındaki Murat Eraslan, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza, Bodrum Bitez mahallesi kavşağında meydana geldi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

48 ABC 946 plakalı motosikletiyle otomobillerin arasında makas atan ve sürat yapan Murat Eraslan, M.Z'nin kullandığı 34 NS 0090 plakalı otomobilin sağından geçtiği sırada aracın aynı yöne dönmek istemesiyle kaza yaptı. Motosikletiyle otomobile çarparak metrelerce savrulan genç başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Kanlar içindeki Eraslan, olay yerine gelen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

■ ADEM ÜLKER