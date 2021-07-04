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Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde yakalanan 2 kişi uyuşturucu satıcısı çıktı. Otomobilde, Y.K. ile İ.A'nın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, atışa hazır fişekler halinde ampül ve çay paketleri arasına zulalanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.