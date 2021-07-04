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Haberler Muğla Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalandılar

'da otomobilde uyuşturucuyla yakalandılar

'nın ilçesinde durdurulan otomobilde yakalanan 2 kişi satıcısı çıktı. Otomobilde, Y.K. ile İ.A'nın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, atışa hazır fişekler halinde ampül ve çay paketleri arasına zulalanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalandılar
AA

04.07.2021, 18:52

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, Armutalan Mahallesi'nde ihbar üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Otomobilde, Y.K. (33) ile İ.A'nın (37) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, atışa hazır fişekler halinde ampül ve çay paketleri arasına zulalanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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