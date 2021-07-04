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Haberler Muğla Yunanlıların ittigi göçmenler kurtarıldı

Yunanlıların ittigi göçmenler kurtarıldı

Yunanlıların ittigi göçmenler kurtarıldı

4.7.2021

MUĞLA Bodrum'da Sahil Güvenlik ekipleri 25 göçmeni son anda kurtardı. Göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 göçmenin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, Türk karasularına itilen göçmenleri kurtardı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.

■ TUBA AYHAN

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