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'da sörf malzemesi hırsızlığına 2 gözaltı

'nın ilçesinde 'ın kıyıya bıraktığı 2 bin 500 euro (25 bin lira) değerindeki sörf tahtası, uçurtması, bel kemeri ve kontrol barını çalan 2 şüpheli, 5 gün sonra tarafından yakalandı.

Bodrum'da sörf malzemesi hırsızlığına 2 gözaltı
DHA

05.07.2021, 19:02

Akyarlar Mahallesi, Fener Plajı mevkisinde sörf yapan Sezgin Yıldırım, kıyıya bıraktığı toplam 2 bin 500 euro değerindeki sörf tahtası, uçurtması, bel kemeri ve kontrol barı geçen 29 Haziran'da saat 18.00 sıralarında çalındı. Yıldırım'ın şikayeti üzerine Akyarlar Jandarma Komutanlığı ile jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İşyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ve çevredekilerin ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, şüphelilerin E.D ve E.Ç. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, dün öğle saatlerinde evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan Sörf tahtası ve ekipmanları da bulunup, sahibi Yıldırım'a tutanakla teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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