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Haberler Muğla Milas’ta uyuşturucu operasyonu

’ta uyuşturucu operasyonu

’nın ilçesinde bir ikamette uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Milas NSM Grup amirliği ekipleri yapılan operasyon ile 4 kişiyi gözaltına aldı.

Milas’ta uyuşturucu operasyonu
İHA

05.07.2021, 16:56

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından söz konucu adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, T.Ç., B.C.K., E.S. ve M.A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.C.K., E.S., M.A.T. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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