  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş şekilde yakalandı

Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş şekilde yakalandı

’nın ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1,5 kilogram madde ele geçirildi. Esrardan daha tehlikeli olan bu madde, beyne de zarar veriyor ve akıl hastalıklarının önünü açıyor.

Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş şekilde yakalandı
İHA

05.07.2021, 17:45 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 17:46

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma timi, bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde seyir halinde olan 48 JJ 215 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş 1,5 kilogram skunk ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü O.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Motosiklet koltuğunun altına gizlenmiş şekilde yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.