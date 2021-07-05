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Haberler Muğla Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 17 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu
AA

05.07.2021, 15:44

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 17 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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