Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 17 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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